В России запатентовали новую версию Creta

Кроссовер Hyundai Creta N Line долен был поступить в продажу в России в 2022 году.
Автомобиль даже получил Одобрение транспортного средства, и была сдана документация на патент, который теперь получен.
Но выпустить новинку на наш рынок компания Hyundai так и не смогла. Или еще не вечер?
Hyundai Creta N Line получила особую решетку радиатора. Отличаются и фары с задними фонарями. Кроме того, машина отличается бамперами и патрубками выхлопной системы. Нужно ли говорить, что колесные диски у кроссовер тоже оригинальные?
Оснащение отличается системами, традиционно устанавливаемыми на машины более высокого класса. Так Creta N Line имеет вентиляцию кресла водителя, более дорогие материалы отделки салона, систему автономного экстренного торможения и умный круиз-контроль.
Будучи версией N Line, что следует понимать, как «стиль N», кроссовер остался при своих обычных двигателях — ничего более мощного и спортивного не появилось. Неизменными остались и настройки подвески.
Не исключено, что официальных поставок в Россию Hyundai Creta N Line не будет. Так же не исключено, что машины привезут сами дилеры по схеме параллельного импорта. Вот только разберутся со спросом.
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Фото: Hyundai