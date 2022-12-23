В России запатентовали новую версию Creta

Анонс автомобиля был в январе этого года. Вопрос - привезут теперь ее в Россию или нет.

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Кроссовер Hyundai Creta N Line долен был поступить в продажу в России в 2022 году.

Автомобиль даже получил Одобрение транспортного средства, и была сдана документация на патент, который теперь получен.

Но выпустить новинку на наш рынок компания Hyundai так и не смогла. Или еще не вечер?

Hyundai Creta N Line получила особую решетку радиатора. Отличаются и фары с задними фонарями. Кроме того, машина отличается бамперами и патрубками выхлопной системы. Нужно ли говорить, что колесные диски у кроссовер тоже оригинальные?

Оснащение отличается системами, традиционно устанавливаемыми на машины более высокого класса. Так Creta N Line имеет вентиляцию кресла водителя, более дорогие материалы отделки салона, систему автономного экстренного торможения и умный круиз-контроль.

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Будучи версией N Line, что следует понимать, как «стиль N», кроссовер остался при своих обычных двигателях — ничего более мощного и спортивного не появилось. Неизменными остались и настройки подвески.

Не исключено, что официальных поставок в Россию Hyundai Creta N Line не будет. Так же не исключено, что машины привезут сами дилеры по схеме параллельного импорта. Вот только разберутся со спросом.

Новый кроссовер Kia — уже в России. Это китайская версия некогда выпускавшегося в нашей стране Seltos. И вот чем она отличается.

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Фото: Hyundai