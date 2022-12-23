В России запатентовали новую версию Creta — журнал За рулем

В России запатентовали новую версию Creta

Анонс автомобиля был в январе этого года. Вопрос - привезут теперь ее в Россию или нет.

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Вы не поверите, как мало стоит этот кроссовер

Кроссовер Hyundai Creta N Line долен был поступить в продажу в России в 2022 году.

Автомобиль даже получил Одобрение транспортного средства, и была сдана документация на патент, который теперь получен.

Но выпустить новинку на наш рынок компания Hyundai так и не смогла. Или еще не вечер?

В России запатентовали новую версию Creta

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Hyundai Creta N Line получила особую решетку радиатора. Отличаются и фары с задними фонарями. Кроме того, машина отличается бамперами и патрубками выхлопной системы. Нужно ли говорить, что колесные диски у кроссовер тоже оригинальные?

В России запатентовали новую версию Creta

Оснащение отличается системами, традиционно устанавливаемыми на машины более высокого класса. Так Creta N Line имеет вентиляцию кресла водителя, более дорогие материалы отделки салона, систему автономного экстренного торможения и умный круиз-контроль.

В России запатентовали новую версию Creta

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Будучи версией N Line, что следует понимать, как «стиль N», кроссовер остался при своих обычных двигателях — ничего более мощного и спортивного не появилось. Неизменными остались и настройки подвески.

Не исключено, что официальных поставок в Россию Hyundai Creta N Line не будет. Так же не исключено, что машины привезут сами дилеры по схеме параллельного импорта. Вот только разберутся со спросом.

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Фото: Hyundai

В России запатентовали новую версию Creta

Анонс автомобиля был в январе этого года. Вопрос — привезут теперь ее в Россию или нет.

В России запатентовали новую версию Creta — фото 1379607В России запатентовали новую версию Creta — фото 1379608В России запатентовали новую версию Creta — фото 1379610В России запатентовали новую версию Creta
В России запатентовали новую версию Creta

Анонс автомобиля был в январе этого года. Вопрос — привезут теперь ее в Россию или нет.

В России запатентовали новую версию Creta — фото 1379608В России запатентовали новую версию Creta — фото 1379607В России запатентовали новую версию Creta — фото 1379610В России запатентовали новую версию Creta
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

Hyundai 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3–4 миллиона. Даже если хотел поме...

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