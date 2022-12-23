В салонах некоторых дилеров появился спортпикап Hyundai Santa Cruz. Этот автомобиль имеет уникальные характеристики. Он так же практичен, как пикап, но комфортен, как кроссовер (он сделан на базе Tucson).
Иностранные СМИ, в странах которых автомобиль продается, высоко оценили особенности Hyundai Santa Cruz, назвав его отличным выбором для любителей активного отдыха.
Оснащается кросс или спортпикап (как угодно) мощным, но экономичным 2,5-литровым двигателем мощностью 193 л.с., что удобно с точки зрения начисления транспортного налога. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.
Можно приобрести и более мощную версию Hyundai Santa Cruz — с тем же двигателем, только турбированным. Но скачок мощности слишком большой — сразу до 280 л.с.
Пикап имеет полный привод, но, как и у большинства кроссоверов, задние колеса подключаются при необходимости.
Hyundai Santa Cruz достаточно просторный благодаря своим немаленьким габаритам. Его длина достигает 4971 мм, ширина — 1905 мм, а высота — 1694 мм. Длина грузовой платформы составляет 1323 мм.
Стоимость кросс-пикапа, как пишет РГ, — от 3 млн до 3,8 млн рублей.
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Фото: Hyundai