Hyundai для отдыха и путешествий — начало продаж в России — журнал За рулем

Hyundai для отдыха и путешествий — начало продаж в России

Этот автомобиль прежде никогда не завозился к нам. Его поставки и не планировались. Но теперь его можно купить.

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В салонах некоторых дилеров появился спортпикап Hyundai Santa Cruz. Этот автомобиль имеет уникальные характеристики. Он так же практичен, как пикап, но комфортен, как кроссовер (он сделан на базе Tucson).

Иностранные СМИ, в странах которых автомобиль продается, высоко оценили особенности Hyundai Santa Cruz, назвав его отличным выбором для любителей активного отдыха.

Hyundai для отдыха и путешествий — начало продаж в России

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Оснащается кросс или спортпикап (как угодно) мощным, но экономичным 2,5-литровым двигателем мощностью 193 л.с., что удобно с точки зрения начисления транспортного налога. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Hyundai для отдыха и путешествий — начало продаж в России

Можно приобрести и более мощную версию Hyundai Santa Cruz — с тем же двигателем, только турбированным. Но скачок мощности слишком большой — сразу до 280 л.с.

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Пикап имеет полный привод, но, как и у большинства кроссоверов, задние колеса подключаются при необходимости.

Hyundai Santa Cruz достаточно просторный благодаря своим немаленьким габаритам. Его длина достигает 4971 мм, ширина — 1905 мм, а высота — 1694 мм. Длина грузовой платформы составляет 1323 мм.

Стоимость кросс-пикапа, как пишет РГ, — от 3 млн до 3,8 млн рублей.

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Фото: Hyundai

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