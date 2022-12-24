Новое поколение автокресел — с невесомостью — журнал За рулем

Новое поколение автокресел — с невесомостью

Эти сиденья уже скоро должны появиться в автомобилях.

Материалы по теме
Hyundai для отдыха и путешествий — начало продаж в России

Magna провела онлайн-семинар, посвященный реконфигурируемому креслу, и вот самые интересные выдержки из него.

Вращающееся сиденье Magna Magic Space устанавливается на вращающемся мобильном основании, которое имеет модульную конструкцию и совместимо как с электрическим, так и с ручным методами регулировки. Что касается надежности, то кресло может выдерживать более 10 000 оборотов под нагрузкой.

Новое поколение автокресел — с невесомостью

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Малый шаг настройки и высокая скорость регулировки позволяют быстро подобрать удобное положение.

Функция невесомости активируется одной кнопкой, после чего оно принимает положение, в котором вес человека распределяется равномерно, а тело принимает ту же позу, которую бы приняло в невесомости в расслабленном состоянии.

Новое поколение автокресел — с невесомостью

Сиденье обито бесшовной тканью, что делает его не только удобнее, но и практичнее — пыли негде скапливаться, и не возникает проблем с чисткой.

Новое поколение автокресел — с невесомостью

Материалы по теме
Новый китайский внедорожник — теперь и плавающий

В сложенном виде сиденья практически не занимают места, освобождая салон для груза.

С такими креслами возможности трансформации салона возрастают многократно, только вопрос — когда они начнут появляться в серийных машинах.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Magna

Новое поколение автокресел — с невесомостью

Эти сиденья уже скоро должны появиться в автомобилях.

Новое поколение автокресел — с невесомостью — фото 1379904Новое поколение автокресел — с невесомостью — фото 1379903Новое поколение автокресел — с невесомостью — фото 1379902Новое поколение автокресел — с невесомостью
Новое поколение автокресел — с невесомостью

Эти сиденья уже скоро должны появиться в автомобилях.

Новое поколение автокресел — с невесомостью — фото 1379902Новое поколение автокресел — с невесомостью — фото 1379903Новое поколение автокресел — с невесомостью — фото 1379904Новое поколение автокресел — с невесомостью
Наше новое видео
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО
Первый тест нового Москвича 3 (видео)
Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров40
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: