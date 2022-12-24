Magna провела онлайн-семинар, посвященный реконфигурируемому креслу, и вот самые интересные выдержки из него.
Вращающееся сиденье Magna Magic Space устанавливается на вращающемся мобильном основании, которое имеет модульную конструкцию и совместимо как с электрическим, так и с ручным методами регулировки. Что касается надежности, то кресло может выдерживать более 10 000 оборотов под нагрузкой.
Малый шаг настройки и высокая скорость регулировки позволяют быстро подобрать удобное положение.
Функция невесомости активируется одной кнопкой, после чего оно принимает положение, в котором вес человека распределяется равномерно, а тело принимает ту же позу, которую бы приняло в невесомости в расслабленном состоянии.
Сиденье обито бесшовной тканью, что делает его не только удобнее, но и практичнее — пыли негде скапливаться, и не возникает проблем с чисткой.
В сложенном виде сиденья практически не занимают места, освобождая салон для груза.
С такими креслами возможности трансформации салона возрастают многократно, только вопрос — когда они начнут появляться в серийных машинах.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Вы не поверите, как мало стоит этот кроссовер при своем уровне оснащения.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Magna