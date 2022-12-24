Эти сиденья уже скоро должны появиться в автомобилях.

Материалы по теме Hyundai для отдыха и путешествий — начало продаж в России

Magna провела онлайн-семинар, посвященный реконфигурируемому креслу, и вот самые интересные выдержки из него.

Вращающееся сиденье Magna Magic Space устанавливается на вращающемся мобильном основании, которое имеет модульную конструкцию и совместимо как с электрическим, так и с ручным методами регулировки. Что касается надежности, то кресло может выдерживать более 10 000 оборотов под нагрузкой.

Малый шаг настройки и высокая скорость регулировки позволяют быстро подобрать удобное положение.

Функция невесомости активируется одной кнопкой, после чего оно принимает положение, в котором вес человека распределяется равномерно, а тело принимает ту же позу, которую бы приняло в невесомости в расслабленном состоянии.

Сиденье обито бесшовной тканью, что делает его не только удобнее, но и практичнее — пыли негде скапливаться, и не возникает проблем с чисткой.

Материалы по теме Новый китайский внедорожник — теперь и плавающий

В сложенном виде сиденья практически не занимают места, освобождая салон для груза.

С такими креслами возможности трансформации салона возрастают многократно, только вопрос — когда они начнут появляться в серийных машинах.

Фото: Magna