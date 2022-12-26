Названа средняя стоимость легкового автомобиля в России

Хотя были скачки цен в течение года и посущественнее — местами достигали 60%. Если в январе-феврале средний прайс составлял чуть более 3 миллионов рублей, то во второй половине марта показатель вырос до 4,3 миллиона.
Потом рынок начал приходить в равновесие, разрешили параллельный импорт, стало больше предложений китайских машин.
На данный момент средняя цена нового автомобиля составляет 3,4 млн рублей — на 11% больше, чем в январе, подсчитали аналитики Авто.ру.
При этом рынок изменился и структурно: доля автомобилей ценой от 800 тыс. до 1,5 млн рублей уменьшилась с 31 до 9,5%, появилось больше предложений авто по цене от 3 до 5 млн рублей.
Автомобили стали продаваться хуже, такой вывод сделали аналитики исходя из сроков продаж и количества просмотров на одно объявление. В среднем, интерес к новым автомобилям снизился на 53%.
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Источник:auto.ru
Фото: Юрий Смитюк,ТАСС
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