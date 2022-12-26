Дилеры просятся под крыло государства

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) вышла с предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать в стране закон об автобизнесе.
Сейчас государством никак не регулируются взаимоотношения между автопроизводителями, дистрибьюторами и дилерами.
В письме, направленном в адрес премьер-министра, РОАД, в частности, указывает на то, что необходима отдельная правовая база. Она позволит на законодательном уровне урегулировать взаимодействие участников рынка.
Особенно это актуально для стабилизации авторынка в будущем, когда в страну могут вернуться ушедшие западные компании или прийти новые бренды.
Ранее сообщалось о том, что в ближайшие годы российский авторынок ждет существенный передел, на который окажут влияние китайские автопроизводители, озвучившие свои планы по «завоеванию» России.
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Источник: Ведомости