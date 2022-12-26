Российских автомобилистов хотят «пересадить» на отечественные авто

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что доля российских автомобилей на внутреннем рынке к 2030 году должна увеличиться с 40% до 80%. Для этого планируется расширить объемы господдержки, в том числе на производство автокомпонентов.
По словам Мантурова, с господдержкой можно рассчитывать на увеличение в два раза суммарного выпуска всех видов автомобилей, в три раза — производства автокомпонентов.
Только на разработку компонентов и материалов правительство направит из государственных средств 50 млрд рублей.
Учитывая глобальные тренды автопрома и задачу технологического суверенитета, Мантуров предложил сосредоточиться на развитии гибридов и электромобилей, машин на водородных топливных элементах, а также на технологиях автономизации транспорта. Также не не исключено, что некоторые автопроизводители наладят выпуск автомобилей на газомоторном топливе.
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Источник: Правительство России
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС