БелАЗ переходит на российские дизели

Агрегат мощностью 1700 кВт предназначен для 220-тонных моделей БелАЗ.
Его планируют использовать и для установки на новые машины, и для замены отслуживших моторов. Заявляется, что он не уступает зарубежным аналогам по характеристикам, превосходит их по ресурсу и более экономичен в обслуживании и ремонте.
Первый образец планируют доставить на БелАЗ для сборки опытного образца до конца года. Тираж нового двигателя будет определен по итогам испытаний в карьере.
Генеральный директор коломенского завода Игорь Щедров также сообщил, что предприятие готово к серийному выпуску целой линейки моторов для белорусских самосвалов.
Ранее коломенский завод уже поставлял дизель-генераторы для самосвалов грузоподъемностью 180 и 220 т.
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Источник: БелАЗ
Фото: Unsplash