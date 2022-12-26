БелАЗ переходит на российские дизели — журнал За рулем

БелАЗ переходит на российские дизели

Новый дизель-генератор произведен на коломенском заводе.

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Агрегат мощностью 1700 кВт предназначен для 220-тонных моделей БелАЗ.

Его планируют использовать и для установки на новые машины, и для замены отслуживших моторов. Заявляется, что он не уступает зарубежным аналогам по характеристикам, превосходит их по ресурсу и более экономичен в обслуживании и ремонте.

Первый образец планируют доставить на БелАЗ для сборки опытного образца до конца года. Тираж нового двигателя будет определен по итогам испытаний в карьере.

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Генеральный директор коломенского завода Игорь Щедров также сообщил, что предприятие готово к серийному выпуску целой линейки моторов для белорусских самосвалов.

Ранее коломенский завод уже поставлял дизель-генераторы для самосвалов грузоподъемностью 180 и 220 т.

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Источник: БелАЗ

Фото: Unsplash

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