Об этом рассказал глава предприятия Максим Соколов, отвечая на вопрос о ценах в 2023 году.

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Рост цен на автомобили Lada в 2023 году будет значительно меньше прогнозируемой инфляции, сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. По крайней мере, такие цифры пока заложили на предприятии.

Банк России прогнозирует инфляцию на будущий год в районе 5–7%, а Минэкономразвития — на уровне 5,5%.

«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше», — сказал он, отвечая на вопрос о ценах в 2023 году.

Сегодня у АВТОВАЗа уже три площадки по выпуску автомобилей: в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге (бывший завод Nissan).

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Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Еще три новые модели присоединится к этой линейке в 2023 году. Это будут автомобили уже небюджетного сегмента, классов С и D. Переговоры с китайскими коллегами по их созданию уже ведутся.

Источник: РИА Новости

Фото: Павел Ворожцов

