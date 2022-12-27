Названа главная опасность полного привода

Иногда его лучше отключать.

Материалы по теме 4 новые модели, которые потеснят «китайцев»: уже в продаже

Дело в том, что на большинстве автомобилей полный привод реализован через автоматическое подключение задней оси. Именно это может стать опасным при сильном гололеде и приличной скорости (например, на загородной дороге).

На скользкой поверхности нельзя допускать резких изменений тяги на колесах, так как они могут привести к довольно внезапным рысканиям, заносу и аварийным ситуациям.

Чтобы не допускать неожиданностей, в таких режимах лучше задействовать моноприводный режим трансмиссии.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: АиФ