Названа главная опасность полного привода — журнал За рулем

Названа главная опасность полного привода

Иногда его лучше отключать.

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Дело в том, что на большинстве автомобилей полный привод реализован через автоматическое подключение задней оси. Именно это может стать опасным при сильном гололеде и приличной скорости (например, на загородной дороге).

На скользкой поверхности нельзя допускать резких изменений тяги на колесах, так как они могут привести к довольно внезапным рысканиям, заносу и аварийным ситуациям.

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Чтобы не допускать неожиданностей, в таких режимах лучше задействовать моноприводный режим трансмиссии.

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Источник: АиФ

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