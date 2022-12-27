Названа главная опасность полного привода

Дело в том, что на большинстве автомобилей полный привод реализован через автоматическое подключение задней оси. Именно это может стать опасным при сильном гололеде и приличной скорости (например, на загородной дороге).
На скользкой поверхности нельзя допускать резких изменений тяги на колесах, так как они могут привести к довольно внезапным рысканиям, заносу и аварийным ситуациям.
Чтобы не допускать неожиданностей, в таких режимах лучше задействовать моноприводный режим трансмиссии.
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Источник: АиФ