Это на треть мотоцикл, а на две трети — автомобиль.

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Несмотря на трехколесную конструкцию (одно колесо спереди и два сзади), Carver One кренится в поворотах, как мотоцикл, на угол до 45 градусов.

Это чудо выпускала нидерландская компания в 2007 году. Главный секрет этого транспортного средства — гидроцилиндр. Он соединяет мотоциклетную переднюю часть и заднюю автомобильную. Но это еще не все чудеса.

Carver One имеет не моторуль, а рулевое колесо и три педали, а справа расположен рычаг коробки переключения передач. Но расположение сидений тандемное — пассажир сидит прямо за водителем.

Задние колеса приводит в движение 16-клапанный рядный четырехцилиндровый турбодвигатель Daihatsu объемом 659 куб. см. Его мощность составляет всего 65 л.с.

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Но поскольку One весит всего 670 кг, он способен разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд, а его максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Что касается стоимости, то этот трехколесный чудак стоил в начале 2000-х как Lotus Elise.

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Фото: Collectingcars.com