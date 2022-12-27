У Foton появилась машина за миллион рублей

И для бездорожья, и для путешествий — новая модель может появиться в России.

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Foton начал выпуск нового автомобиля General F9. Он предлагается в четырех комплектациях по цене от 98 800 до 112 800 юаней или от 965 тысяч до 1,1 млн рублей.

Новый автомобиль имеет многоугольную решетку радиатора с крупной надписью. По бокам расположены узкие фары. Версии у машины две — стандартная и с удлиненным кузовом.

Передние и задние крылья нового автомобиля выступают за плоскость дверей, а большие шестиспицевые колеса крепятся на шесть болтов. Такие мелочи подчеркивают прочность машины.

Длина пикапа составляет 5340 мм (5630 мм у удлиненной версии). Ширина достигает 1940 мм, а высота — 1860 мм. Колесная база машин составляет 3110 и 3400 мм у стандартной и удлиненной версий соответственно.

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Размеры грузового отсека — 1520 или 1805 на 1580мм Высота бортов достигает 440 мм.

Пикап оснащен турбированным дизельным двигателем 2.0T мощностью 163 л.с. и 390 Нм и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод может быть задним или полным.

А вот еще один отличный автомобиль для отдыха и путешествий, но уже от Hyundai — его начали продавать в России.

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Фото: Foton