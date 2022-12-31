Хитрость опытных водителей зимой: вот как продлить жизнь АКП — журнал За рулем

Хитрость опытных водителей зимой: вот как продлить жизнь АКП

Пренебрегая этим советом, автовладельцы подвергают машину опасности.

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Зимой нужно прогревать не только двигатель, но и коробку передач. Зачем и как это делать в случае, если у вас автомат, объяснил эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Классический автомат, то есть гидромеханическая коробка передач, весьма уязвим во время работы на морозе. Загустевшая рабочая жидкость не может создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, и они начинают буксовать. По той же причине может пострадать гидротрансформатор.

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Не стоит думать, что если прогрелся двигатель, прогрелся и автомат. Если рычаг находился в положении P или N, значит, придется прогревать коробку на медленном ходу, не делая резких разгонов.

Правильнее прогревать трансмиссию в положении D или R. Выбор зависит от способа парковки. Если машина уперлась задними колесами в бордюр, лучше поставить задний ход и ручной тормоз. Выходить из машины при прогреве лучше не стоит, мало ли что. Когда двигатель прогрелся до 80°C, можно считать, что и коробка готова к работе.

Температура в системе охлаждения двигателя и АКП при разных положениях селектора коробки передач

Фото: Unsplash

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