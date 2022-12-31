На загородных дорогах появились странные металлические арки

На них установлены камеры и другое оборудование.

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Водители, путешествующие по загородным трассам, были удивлены, заметив необычные металлические конструкции, напоминающие огромные порталы, обвешанные разной техникой.

Объяснение нашлось быстро: так выглядят автоматические пункты контроля грузовиков.

Вмонтированные прямо в дорожное полосы весы определяют массу перевозимого груза. Водителю грузовика надо лишь сбросить скорость и спокойно проехать.

Камеры способны определить габариты транспортного средства, его длину и скорость, а также зафиксировать госномер. Показания выводятся на большое табло. Все данные суммируются, обрабатываются и передаются в аналитический центр, следящий за передвижением большегрузного транспорта.

Если превышение нагрузки на ось составляет не более 10%, то водителю грозит штраф в 1000 рублей, а юридическому лицу, на которое оформлен грузовик, — 100 тысяч рублей.

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Источник: АиФ

Фото: АГН «Москва»