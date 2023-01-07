Узнают и аннулируют: вот за что могут прекратить действие прав

Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

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В ПДД внесены изменения, которые расширяют основания для аннулирования у водителей действующих прав в одностороннем порядке.

В частности, если подтверждено наличие у водителя медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению ТС. Это станет возможным в связи с тем, что ГИБДД получит доступ к базе Минздрава, где собрана вся информация о проведенных медицинских обследованиях водителей.

Если в ГИБДД узнают о том, что у водителя обнаружено заболевание, которые ранее врачи не нашли при прохождении медосмотра, водителю предложат заново пройти обследование и получить права уже с учетом нового состояния.

Например, если у водителя испортилось зрение, ему нужно будет получить очки и заново оформить права уже с учетом этих изменений.

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Источник: РБК