В это время автодорожная часть Крымского моста будет недоступна для машин

Закрытие необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ.

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Ограничения в движении транспорта будут введены на автоподходах к Крымскому мосту 10 января в 03:00 с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ, говорится в официальном сообщении Минтранса РФ.

Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

Для проведения ремонтных работ мост закрывали уже несколько раз, в последний раз — 21 декабря.

В начале декабря Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Тогда же были озвучены сроки полного восстановительного ремонта — он должен завершиться в марте.

Справка

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8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. После этого начались восстановительные работы: уже налажено железнодорожное движение по Крымскому мосту и возобновлено движение по правой автомобильной части моста.

Источник: Минтранс/Telegram-канал.

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