Стало известно, с чего начнет год АВТОВАЗ — журнал За рулем

Стало известно, с чего начнет год АВТОВАЗ

Речь о нескольких комплектациях трех моделей.

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В январе АВТОВАЗ начнет работу со сборки трех моделей Lada Granta и двух Lada Niva. В этом месяце машины в общей сложности будут выпускать в 16 комплектациях и 4 цветах.

Линия 5 будет изготавливать в январе седаны, лифтбеки и универсалы Cross семейства Granta. На первые две модели приходится по четыре комплектации, на последнюю — три.

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Автомобили оснастят 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. Доступно два цвета окраски: белый и черный.

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Также будет произведено три комплектации Niva Travel и две Legend. У внедорожников мотор объемом 1,7 литра, мощностью 80 л.с. А цветов на выбор предложат три: светло-коричневый, темно-зеленый и черный.

Гранту будут выпускать в две 8-часовые смены, Ниву — в одну. В январе ежедневно с конвейера должно сходить более 900 машин.

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ/ВКонтакте

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

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