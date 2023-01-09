У дорожных камер появятся новые функции: ждать осталось недолго

Функционал камер фотовидеофиксации нарушений ПДД расширяется с каждым годом. Уже в этом году можно ожидать, что камеры будут «ловить» автомобилистов без ОСАГО.
Но возможности комплексов гораздо шире, и уже через 2–3 года камеры смогут вычислять автомобили, перевозящие опасные грузы, а также находить числящихся в розыске граждан.
Как пояснил генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин, автомобилям со знаком «опасный груз» — например, бензовозам и другой грузовой технике — можно ездить далеко не везде и не всегда,
Что касается выявления разыскиваемых граждан (должников, преступников, пропавших без вести и других), то для этого в аппаратно-программный комплекс необходимо будет добавить модуль распознавания лиц. Но сделать это будет непросто, так как единой биометрической базы с десятками миллионов водителей пока не существует.
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Источник: Газета.ru
Фото: depositphotos.com