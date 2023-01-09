ГАЗ не вернулся с новогодних каникул: вот в чем причина

С 9 января по 22 января включительно сотрудники Горьковского автозавода ушли в плановый корпоративный отпуск.
«Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия», — сообщили в пресс-службе предприятия.
В то же время ряд подразделений ГАЗа в период корпоративного отпуска будет функционировать согласно графику проводимых работ. Так, на сборочных и автокомпонентных производствах будет проводиться модернизация оборудования.
Также во всех подразделениях будет осуществлено сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства, добавили в компании.
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Источник: Прайм
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС