АВТОВАЗ просит защиты от импортных авто

И предлагает свои меры защиты российского авторынка.

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АВТОВАЗ считает необходимым защитить внутренний рынок от иномарок. Для этого российский автоконцерн предлагает повысить утильсбор. По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, данная мера позволит сохранить уровень барьера для импорта.

«Утильсбор сегодня составляет 170 тысяч рублей, и если раньше по отношению к цене автомобиля это было таким останавливающим стоп-фактором — порядка 10–15 процентов в некоторых моделях, то сейчас это гораздо ниже 10 процентов. Размер утильсбора надо срочно поднимать, чтобы он действительно был мерой защиты внутреннего рынка», — отметил Соколов.

Утилизационный сбор является обязательным для всех концернов, работающих в России. В настоящее время базовая ставка на легковой автомобиль составляет 20 тысяч рублей и умножается на коэффициент в зависимости от объема двигателя. При этом государство компенсирует размер уплаченного сбора в зависимости от процента локализации производства. Последний раз утильсбор повышался в 2020 году.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: depositphotos.com, АВТОВАЗ