В Финляндии обеспокоены работой российского такси Yango — журнал За рулем

В Финляндии обеспокоены работой российского такси Yango

Но действующий закон не позволяет запретить работу этого сервиса в стране.

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У финских политиков вызывают беспокойство Yandex и принадлежащая ему служба такси Yango, действующая в Финляндии, сообщает местное издание Yle. Вопрос о ее работе на территории страны поднимался уже несколько раз.

Правительство следит за ситуацией, но ввести запрет пока не может — никакие законы не нарушены.

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Беспокойство властей вызывает не сам сервис, а «потенциальная угроза», которую может нести «российский Google» Yandex. Так, страны Прибалтики уже запретили работу Yango, утверждая, что данные пользователей могут попасть российским спецслужбам. Впрочем, никаких доказательств при этом не приводили.

Поскольку в самой Финляндии никаких действий, угрожающих информационной безопасности, зафиксировано не было, такой запрет принят не был, хотя вопрос этот периодически возникает. Последний раз он поднимался в парламенте в самом конце года, 30 декабря.

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Если проблемы действительно возникнут, Финляндия будет действовать через ЕС, а не руководствуясь национальными решениями, как Эстония, Литва и Латвия, отмечают власти.

До этих пор бойкотировать Yango могут только сами граждане. Так, весной прошлого года таксисты заявили, что из-за недовольства клиентов некоторые таксисты сняли наклейки Yango со своих машин. Между тем, известно, что служба заказа такси Yango очень популярна в стране среди молодежи из-за вполне демократичных цен.

Источник: ИноСМИ

Фото: Википедия

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