Как гаишник из снега помог в профилактике пьяного вождения — журнал За рулем

Как гаишник из снега помог в профилактике пьяного вождения

Слепившая его жительница Башкирии напугала односельчан и получила благодарность от ГИБДД.

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Жительница деревни в Учалинском районе Башкортостана Файза Фаттахова решила пошутить над односельчанами и соорудила рядом с дорогой ледяную фигуру гаишника в жилете и с жезлом, а позади него еще и снежный патрульный автомобиль с мигалками. Старания соседки жители оценили по-разному: кто-то повеселился, а кто-то «из дома не мог выйти, все ждали, когда же уедет ДПС», поделилась Файза.

Зато снежный муляж понравился сотрудникам МВД: они позвонили и вынесли ей благодарность за помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения. Хотя от правоохранителей, призналась Фаттахова, она ожидала другой реакции.

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«Сегодня звонили из МВД, поблагодарили. Сказали, что я прославила их, до Москвы дошло, внесла какой-то вклад в МВД. Нет, я не думала о реакции МВД. Я побоялась, что меня оштрафуют за этот муляж. Я сегодня испугалась из-за того, что, наверное, не надо было ее ставить», — пояснила она.

Как гаишник из снега помог в профилактике пьяного вождения

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Источник: Газета.ru

Фото: Ринат Гайнуллин/Vk

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