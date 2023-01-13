Toyota Venza стала доступна для заказа в России: за сколько можно купить — журнал За рулем

Toyota Venza стала доступна для заказа в России: за сколько можно купить

Есть возможность выбрать комплектацию.

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На российском рынке появилась еще одна Toyota — Venza. Кроссоверы выставлены на продажу на одном из крупнейших классифайдов, их привезут под заказ. Причем покупатель может выбрать комплектацию автомобиля.

Для российского потребителя стоимость кроссовера составит 5,4 млн рублей.

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Toyota Venza была представлена в мае 2021 года. Автомобиль создан на модульной платформе TNGA (GA-K), которая лежит в основе RAV4 и Camry.

Venza является адаптированным для североамериканского рынка вариантом кроссовера Harrier, продающегося в Японии.

Toyota Venza стала доступна для заказа в России: за сколько можно купить

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Источник: Российская газета

Фото: Toyota

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