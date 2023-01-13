Toyota Venza стала доступна для заказа в России: за сколько можно купить

Есть возможность выбрать комплектацию.

Материалы по теме Гарантия на авто в 2023-м: как не переплатить?

На российском рынке появилась еще одна Toyota — Venza. Кроссоверы выставлены на продажу на одном из крупнейших классифайдов, их привезут под заказ. Причем покупатель может выбрать комплектацию автомобиля.

Для российского потребителя стоимость кроссовера составит 5,4 млн рублей.

Toyota Venza была представлена в мае 2021 года. Автомобиль создан на модульной платформе TNGA (GA-K), которая лежит в основе RAV4 и Camry.

Venza является адаптированным для североамериканского рынка вариантом кроссовера Harrier, продающегося в Японии.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Российская газета

Фото: Toyota