Льготное автокредитование снова «в деле»

По госпрограмме можно приобрести легковые и легкие коммерческие автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ и Haval.

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«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») возобновил прием заявок по программам льготного автокредитования. Ставка по кредиту с госсубсидией составляет от 8,9% годовых.

Минимальная ставка возможна при оформлении личного страхования и страхования приобретаемого авто, а также подключения услуги «Ставка автомобилиста».

Льготное финансирование доступно на покупку нового автомобиля ценой до 3 млн рублей, под залог приобретаемого автомобиля, сроком до 7 лет, с первоначальным взносом от 10%.

Под условия программы автокредитования попадают легковые и легкие коммерческие автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ, а также машины марки Haval, которые собирают в Тульской области.

В целом на рынке программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере базовой скидки в 20% (для жителей Дальнего Востока — 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн руб., а также скидки на электромобили в размере 25% (но не более 625 тыс. рублей).

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Предложением могут воспользоваться семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие автомобиль, работники медучреждений, а также военнослужащие, их семьи и военные пенсионеры. Льготной программой также могут воспользоваться автовладельцы, которые сдадут в трейд-ин свой автомобиль старше шести лет, при условии, что они владели им не менее года.

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