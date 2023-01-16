Льготное автокредитование снова «в деле»

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») возобновил прием заявок по программам льготного автокредитования. Ставка по кредиту с госсубсидией составляет от 8,9% годовых.
Минимальная ставка возможна при оформлении личного страхования и страхования приобретаемого авто, а также подключения услуги «Ставка автомобилиста».
Льготное финансирование доступно на покупку нового автомобиля ценой до 3 млн рублей, под залог приобретаемого автомобиля, сроком до 7 лет, с первоначальным взносом от 10%.
Под условия программы автокредитования попадают легковые и легкие коммерческие автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ, а также машины марки Haval, которые собирают в Тульской области.
В целом на рынке программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере базовой скидки в 20% (для жителей Дальнего Востока — 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн руб., а также скидки на электромобили в размере 25% (но не более 625 тыс. рублей).
Предложением могут воспользоваться семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие автомобиль, работники медучреждений, а также военнослужащие, их семьи и военные пенсионеры. Льготной программой также могут воспользоваться автовладельцы, которые сдадут в трейд-ин свой автомобиль старше шести лет, при условии, что они владели им не менее года.
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Фото: Depositphotos
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