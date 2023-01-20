Князь ни при чем! МВД опровергло сообщение о штрафе «за непристегнутый портрет» — журнал За рулем

Князь ни при чем! МВД опровергло сообщение о штрафе «за непристегнутый портрет»

Убедиться, что это фейк, можно было по белой рамке.

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Вчера в соцсетях и СМИ обсуждали информацию о том, что владельца Газели в Дагестане якобы оштрафовали с помощью камеры за не пристегнутый ремнем безопасности портрет, который он перевозил на пассажирском сиденье.

Пикантности ситуации придавал тот факт, что «оштрафован» был не простой человек, а почитаемый в республике князь Хаджи-Давуд, правда, почивший еще 300 лет назад.

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Князь ни при чем! МВД опровергло сообщение о штрафе «за непристегнутый портрет»

В МВД Дагестана назвали эту информацию не соответствующей действительности. Штраф действительно был, но вовсе не в отношении портрета, как было представлено.

«15 января в 11:17 на 923 км. ФАД „Кавказ“ камерой автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировано административное правонарушение, совершенное водителем автомобиля ГАЗ-3302, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.6 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности). Соответствующее постановление было вынесено в отношении владельца авто. Перевозимый портрет князя камерой наблюдения не фиксировался!» — говорится в официальном сообщении ведомства.

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В МВД напомнили, что система видеофиксации «берет» нарушителя в белую рамку, и на фото прекрасно видно, кто на самом деле нарушитель.

«За рулем» предполагал, что это фейк, так как фотография была нечеткой и разобрать, что на самом деле написано в постановлении, довольно сложно.

Источник, фото: МВД Дагестана/Телеграм


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