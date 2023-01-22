Это крутой фургончик, собранный из советского хлама. На ходу!

Эта самоделка являет собой яркий пример деятельности талантливого «кулибина», коими богато все постсоветское пространство. Взгляните, верхняя часть кабины от грузовика ГАЗ-51 объединяется с так называемым оперением внедорожника ГАЗ-69 — так мы получаем переднюю часть этого красавца…
А что же в задней части? Специалисты сообщают, что это известнейший фургон ЕрАЗ-762, от которого позаимствовано и шасси. Чтобы соединиться с фургоном, крыша кабины «газона» слегка приподнята — и вуаля, перед нами весьма симпатичная машинка.
Источник предполагает, что исходный ЕрАЗ был сильно поврежден в передней части. Это и сподвигло на ремонт при помощи всего, что нашлось в гараже и на заднем дворе.
Источник: Все о грузовиках — Trucksplanet
Фото: Соцсети
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.