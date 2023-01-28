Опасное ДТП с участием магистрального тягача и легковушки произошло на столичном Ленинградском шоссе под Зеленоградом. Женщина на седане начала перестраиваться в левый ряд, чтобы попасть на разворот. Но сделала она это ровно в тот момент, когда с задним колесом ее автомобиля поравнялась огромная фура.
Фатальность ситуации заключалась в том, что легковой автомобиль в этот момент находился в слепой зоне у водителя грузовика, и отреагировать он, даже при наличии молниеносной реакции, никак не мог. Итоги маневра мы видим в ролике, снятом видеорегистратором сзади идущего автомобиля. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Источник: ВКонтакте / Главная дорога
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