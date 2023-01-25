Стало известно, какие китайские автомобили начнут выпускать на «Автоторе»

Калининградский завод «Автотор» наладит производство китайских переднеприводных кроссоверов BAIC X3 и BAIC X35.
«По сути, это одна модель, но по документам они почему-то проходят как разные. Если ориентироваться на прежний опыт, вывода на рынок этих машин можно ожидать через 4–5 месяцев. Но в данном случае, вероятно, все пойдет быстрее: „Автотору“ очень нужны деньги», — рассказал инсайдер.
Отмечается, что тестовая сборка этих автомобилей уже ведется и в ближайшее время они должны пройти сертификацию и получить ОТТС.
Переднеприводные кроссоверы будут выпускаться с двумя 1,5-литровыми бензиновыми двигателями: на 116 и 150 л. с. Пару им в качестве трансмиссии составит бесступенчатый вариатор.
О выпуске трех новых брендов на «Автоторе» ранее заявлял глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов, но при этом их названий он не озвучивал.
Источник: Русский автомобиль
Фото: Baic, vk.com/avtotor_ru
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