Немец рассказал, кому точно не подойдет Нива

Что и говорить, Нива — своенравный автомобиль, который подойдет далеко не каждому европейцу. И все-таки...

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Нива еще с советских времен популярна в Европе и особенно — в Германии. Торстен Зайбт, журналист немецкого издания Auto Motor und Sport, поделился своим опытом эксплуатации российского внедорожника. Он размышляет, как нужно рекомендовать Ниву хорошему другу, если бы тот думает ее купить?

«Лучше быть откровенным: если вы ненавидите ржавчину, не любите сквозняков, любите разговаривать в тишине, не любите, когда в салоне идет дождь, не считаете течи масла нормальным явлением, не готовы проявлять постоянное внимание к мелочам, не знаете разницы между помпой и плоскогубцами, то Lada Niva определенно не для вас. Даже новая», — говорит Зайбт.

Правда, он тут же оговаривается, что все то же самое справедливо, например, для Land Rover Defender. И что Нива готова быть хорошим другом и надежным помощником для тех, кто к ней внимателен и по-настоящему любит технику. Он подробно останавливается на технических нюансах, помогающих в эксплуатации и ремонте, а также упоминает, что в Германии мощное комьюнити нивоводов, которое готово оказать «неофитам» любую посильную помощь.

Источник: Auto Motor und Sport