Точно никто не найдет: как сделать крутой тайник в машине

Хотелось ли бы вам иметь такое место, куда можно надежно спрятать какой-либо предмет? Денежную купюру, драгоценность, флешку с ценной информацией?

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Изучая варианты обустройства тайников, можно наткнуться на простую, но остроумную конструкцию, применимую практически к любому автомобилю. Перчаточный ящик, карманы, полки, даже внутреннее торпедо, дверных обивок или стоек кузова — места слишком очевидные и ненадежные. А что, если устроить тайник в рукоятке КП?

Свинчивающийся верх, как видим, открывает путь к довольно объемной полости. Есть только одно «но»: новая рукоять селектора должна идеально вписаться в интерьер, иначе все будет бессмысленно...

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