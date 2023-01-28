Точно никто не найдет: как сделать крутой тайник в машине

Изучая варианты обустройства тайников, можно наткнуться на простую, но остроумную конструкцию, применимую практически к любому автомобилю. Перчаточный ящик, карманы, полки, даже внутреннее торпедо, дверных обивок или стоек кузова — места слишком очевидные и ненадежные. А что, если устроить тайник в рукоятке КП?
Свинчивающийся верх, как видим, открывает путь к довольно объемной полости. Есть только одно «но»: новая рукоять селектора должна идеально вписаться в интерьер, иначе все будет бессмысленно...
Фото: MixNews
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