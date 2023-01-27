Два года с нагрузкой больше тонны - что стало с этой Вестой?

О надежности наших машин не сказал только ленивый, и, хотя Весте удалось встать в этом ряду особняком, о ней тоже немало расхожих и противоречивых мнений.

Один из владельцев Vesta SW Cross с двигателем 1.6 и МКП решил продать свой автомобиль и оставил в сообществе веставодов отзыв о том, как прошли 2,5 года эксплуатации. Яков Маслешов написал, что суммарный пробег за это время составил 130 тысяч километров, и при этом только 30 тысяч Веста прошла порожняком.

Все остальное время она ездила с грузом, максимальные значения которого составляли 630 кг в багажнике и 1340 кг в прицепе, причем сам прицеп добавлял еще 500 кг… «Бывало, Газель груженую таскал на лямке. Объехал полстраны — от Байкала все, что западнее. На севере при —47°С неделю не глушил», — рассказывает Яков.

В процессе эксплуатации была заменена одна катушка зажигания, на 98 000 км вырезан катализатор, а на 130 000 км — заменен потекший сальник правого привода и прогоревшая гофра глушителя. «На этом ремонты закончились. По бездорожью ползет шикарно, хоть до Нивы далеко», — резюмирует владелец.

Еще одно свидетельство того, что не стоит спешить ругать российские машины, которые, к тому же, часто эксплуатируются в очень тяжелых условиях.

Источник: ВКонтакте / Лада Веста & Lada Vesta

Фото: Яков Маслешов/VK