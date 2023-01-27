Рогозин: на что способны боевые роботы «Маркер» — журнал За рулем

Рогозин: на что способны боевые роботы «Маркер»

Предусмотрен выпуск пяти версий робота, и вот на что способна ударная.

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Бывший глава «Роскосмоса» и нынешний руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал об ударной версии робота «Маркер».

Ранее он рассказал, что всего в зону СВО доставят трех боевых роботов «Маркер», в двух разных версиях. Что касается ударной версии, то ее вооружение способно уничтожать американские и немецкие танки Abrams и Leopard.

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«Переговорил еще раз с коллегами из „Андроидной техники“ и Фонда перспективных исследований. Все согласны, что наш ударный „Маркер“ за оставшееся время до прибытия на Украину „Абрамсов“ и „Леопардов“ должен быть подготовлен для их уничтожения вместе с экипажами», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин: на что способны боевые роботы «Маркер»

В систему управления робота загружен электронный каталог. Благодаря этому, действуя в автономном режиме, робот сможет отличать российские танки от танков противника.

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«Боевой вариант робота „Маркер“ имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Соответственно, робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, „Маркер“ получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», — добавил он.

ПТУР — это противотанковая управляемая ракета, которая может уничтожать не только танки, но и другую бронетехнику, а также другие объекты, в том числе укрепления противника.

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Фото: Marker.npo-at.com

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