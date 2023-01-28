Как в кино: полицейский держался за дверь, пока не остановил нарушителя (видео)

Все это время он пытался вывернуть руль влево и остановить агрессивного водителя…

В поселке Межозерный Челябинской области полицейские обратили внимание на манеру езды водителя Skoda Rapid. На требование остановиться он не отреагировал и продолжил движение на высокой скорости. Вскоре все-таки остановился — чтобы высадить двух девушек. В этот момент к нарушителю подбежал полицейский из патрульной машины и попытался открыть дверь.

Водитель тут же нажал на газ — и автомобиль рванул с места. Кадры опубликованного ролика показывают, как инспектор схватился за дверь одной рукой, другой пытаясь повернуть руль влево. Наконец, ему удалось остановить машину, но его коллегам наверняка пришлось понервничать.

Нарушителем оказался 23-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, подтвердившимися в результате освидетельствования. В отношении молодого человека составлено несколько протоколов — наказание будет довольно суровым…

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK