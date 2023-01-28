Как в кино: полицейский держался за дверь, пока не остановил нарушителя (видео) — журнал За рулем

Как в кино: полицейский держался за дверь, пока не остановил нарушителя (видео)

Все это время он пытался вывернуть руль влево и остановить агрессивного водителя…

Материалы по теме
Своих денег стоит! Назван лучший (ну, почти!) кроссовер с пробегом

В поселке Межозерный Челябинской области полицейские обратили внимание на манеру езды водителя Skoda Rapid. На требование остановиться он не отреагировал и продолжил движение на высокой скорости. Вскоре все-таки остановился — чтобы высадить двух девушек. В этот момент к нарушителю подбежал полицейский из патрульной машины и попытался открыть дверь.

Водитель тут же нажал на газ — и автомобиль рванул с места. Кадры опубликованного ролика показывают, как инспектор схватился за дверь одной рукой, другой пытаясь повернуть руль влево. Наконец, ему удалось остановить машину, но его коллегам наверняка пришлось понервничать.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Нарушителем оказался 23-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, подтвердившимися в результате освидетельствования. В отношении молодого человека составлено несколько протоколов — наказание будет довольно суровым…

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Серийный кроссовер из СССР (не Нива!) — тест «За рулем»
Как в России собирают Haval Jolion: репортаж с завода
Тест «американской Нивы» (+ видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров88
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: