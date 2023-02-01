Автомобилистам напомнили, чем не стоит пренебрегать зимой — журнал За рулем

Автомобилистам напомнили, чем не стоит пренебрегать зимой

Зимняя езда всегда сложнее летней, даже на современном автомобиле.

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У зимней езды свои особенности, о которых нам напомнил наш эксперт Михаил Колодочкин.

Парковка

Обильный снегопад, вы мужественно доезжаете до нужного места и выдыхаете, но не спешите глушить мотор. Не поленитесь «протоптать» себе тропинку для последующего выезда, прокатившись по снежной целине туда-сюда хотя бы на полметра-метр. Шансы беспрепятственно покинуть парковку, несомненно, вырастут.

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Ветровое стекло

На улице стало очень холодно, чтобы побыстрее прогреть мотор, вы выключили печку и смахиваете снег с машины. Наконец, садитесь в нее, включаете отопитель… и направляете поток горячего воздуха сразу на стекло. Так делать нельзя, от резкого перепада температур оно может не выдержать. Если бы печка работала с самого начала, ничего страшного не произошло бы, воздух нагревался бы постепенно. А в этом случае следует избегать температурного скачка, направляя воздух куда угодно, только не сразу на стекло.

Руль

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Эти вещи точно не стоит оставлять в автомобиле зимой

Тронувшись в путь, вы вдруг почувствовали, что дорога стала реально скользкой. И вот вас начинает заносить на встречную полосу... Судорожно вспоминаете, куда надо повернуть руль, чтобы выровнять машину. Решение простое: вне зависимости от типа привода, руль нужно поворачивать в сторону нужного вам движения. Тот случай, когда своим инстинктам вполне можно доверять.

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Фото: Unsplash


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