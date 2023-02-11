АВТОВАЗ начал производство Lada Vesta NG

Пока речь о предсерийной сборке, но товарные машины должны пойти по конвейеру в ближайшее время.

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АВТОВАЗ завершает перенос производства обновленной флагманской модели из Ижевска в Тольятти — 10 февраля предприятие запустило на тольяттинской площадке предсерийное производство Lada Vesta NG, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

Выпущенные по предсерийным технологиям машины в свободную продажу не поступают — на их сборке донастраивается оборудование, выверяются все производственные и логистические процессы.

В пятницу, 10 февраля, губернатор [Самарской области] Дмитрий Азаров и президент АО АВТОВАЗ Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийному производству Lada Vesta NG, которое позволит отследить четкость всех операций по сборке. Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта, и уже в апреле новые машины появятся в продаже», — говорится в сообщении.

Изначально в конструкции Весты присутствовало большое количество компонентов, попавших в начале прошлого года под санкции. Весь последующий год предприятие вело большую работу по замене и локализации утраченных компонентов.

Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ