АВТОВАЗ выпустил спортивный универсал Lada Vesta

В Сеть попали первые фотографии прототипа универсала Lada Vesta NG SW Sport. На кадрах — кузов автомобиля, салон и моторное отделение.
Визуально спортивный универсал будет отличаться от обычного двумя раздельными фальшпатрубками выхлопной системы (настоящий выхлоп останется под бампером) и двигателем, имеющим опознавательную наклейку фирмы LADA Sport.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
По утверждению инсайдеров, под капотом прототипа установили 145-сильный атмосферник 1,8 л.
Вероятно, что на представленных снимках топовая комплектация автомобиля. На фотографиях можно заметить светодиодную головную оптику, цифровую приборную панель, руль с мультифункцией и перфорированной отделкой, кнопку запуска двигателя и вертикальный планшет информационно-мультимедийного комплекса.
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Источник и фото: Avtograd news
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