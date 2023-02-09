АВТОВАЗ выпустил спортивный универсал Lada Vesta — журнал За рулем

АВТОВАЗ выпустил спортивный универсал Lada Vesta

Автомобиль собран дочерней компанией LADA Sport.

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В Сеть попали первые фотографии прототипа универсала Lada Vesta NG SW Sport. На кадрах — кузов автомобиля, салон и моторное отделение.

Визуально спортивный универсал будет отличаться от обычного двумя раздельными фальшпатрубками выхлопной системы (настоящий выхлоп останется под бампером) и двигателем, имеющим опознавательную наклейку фирмы LADA Sport.

АВТОВАЗ выпустил спортивный универсал Lada Vesta

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По утверждению инсайдеров, под капотом прототипа установили 145-сильный атмосферник 1,8 л.

Вероятно, что на представленных снимках топовая комплектация автомобиля. На фотографиях можно заметить светодиодную головную оптику, цифровую приборную панель, руль с мультифункцией и перфорированной отделкой, кнопку запуска двигателя и вертикальный планшет информационно-мультимедийного комплекса.

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Источник и фото: Avtograd news

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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