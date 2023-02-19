Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?

Знаком ли вам такой полноприводный грузовик? Его начали разрабатывать в Горьком еще в 1930-е, но заканчивали уже после войны.

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Эксперт «За рулем» Сергей Канунников рассказал, что машина выпускалась довольно долго — целых 20 лет, с 1948 по 1968 год.

Предтеча прославленной «шишиги» ГАЗ-66 и, фактически, модификация знаменитого ГАЗ-51, «шестьдесят третий» сегодня не так знаменит, как другие продукты Горьковского автозавода. Но этот незаметный герой многие десятилетия служивл не только в армии, для которой был предназначен, но и в сельском хозяйстве — в самых разных уголках нашей страны.

От ГАЗ-51 машина отличалась минимально — при создании полноприводника унификация была одной из основных задач.

Одной из сильнейших сторон ГАЗ-63 был дорожный просвет: 273 мм — больше, чем у любой из зарубежных машин, поставлявшихся к нам в годы войны по ленд-лизу.

Но была у этого преимущества и обратная сторона. Какя? Смотрите наш тест-драйв полноприводного ГАЗ-63!

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Видео: Youtube / «За рулем»