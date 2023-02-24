Nissan обвинил Toyota в обмане

Борьба за покупателей должна быть честной, и нельзя указывать недостоверные характеристики, считают в компании.

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Автопроизводители не стесняются критиковать друг друга, если речь идет о таких заявленных характеристиках, как расход топлива. На днях в компании Nissan усомнились в правдивости характеристик гибридного Toyota RAV4, заявив, что экономия топлива кроссовера преувеличена.

Например, Nissan X-Trail e-Power, который использует бензиновый двигатель лишь для подзарядки литий-ионной батареи, расходует примерно 6,1 литра на 100 км. Для сравнения, Toyota RAV4 использует обычную гибридную систему, которая потребляет всего 4,8 литра на 100 км — то есть экономичнее Ниссана на 30%.

Nissan X-Trail e-Power

Nissan указывает, что реальная разница расхода топлива у автомобилей не так велика.

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«Я думаю, что с экономией топлива не все так просто. Мы оставим испытания в реальных условиях на вас. Но судя по тест-драйвам RAV4 Hybrid, которые я читал, невозможно получить расход около 4,8 литра на сто километров», — говорит менеджер по продукции Nissan Australia Александр Пеканак.

По словам Адама Робертсона, заместителя директора технического центра Nissan в Европе, X-Trail «больше похож на электромобиль, и клиентам это нравится». Речь об ускорении, сравнимым с ускорением спорткара, наподобие электрического Porsche Taycan.

Вот что может убить Kia: компанию полюбили за ее особенные автомобили, с тонким балансом цена-качество. Но вскоре все может измениться.

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Фото: Nissan