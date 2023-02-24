Все особенности нового роторного мотора Mazda в одном видео

Роторный двигатель Mazda вернулся спустя 10 лет. Хотя это не совсем то, чего все ждали. Теперь двигатель Ванкеля — не для спортивных машин.
Инженер компании Джейсон Фенске подробно рассказал о новом роторном двигателе и о том, чем он отличается от своего предшественника.
Роторный двигатель новой Mazda MX-30 R-EV представляет собой однороторный мотор. Новая силовая установка не такая оборотистая и мощная, как двухроторный двигатель RX-8.
Тем не менее, Mazda применила несколько интересных систем, которые сделали мотор особенным. По словам Фенске, топливо теперь впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, что улучшило распыление. Также есть система рециркуляции выхлопных газов, которая помогает повысить эффективность мотора при низких нагрузках и на низких оборотах.
Кроме того, Mazda теперь использует алюминиевые боковые кожухи вместо стальных, что снизило вес мотора, а также напыляемое плазменно-керамическое покрытие, снижающее износ и трение.
Плохая новость заключается в том, что двигатель теперь просто крутит генератор, вырабатывая ток для батареи. Батарея, в свою очередь, питает электродвигатели, которые и приводят колеса. То есть прямой связи между двигателем и ведущими колесами нет.
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Фото, видео: YouTube