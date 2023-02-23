Новые Hyundai получат «ламповую» панель приборов

Автомобили становятся гаджетами на колесах: руль, колеса, кресла и все больше экранов. Однако руководитель отдела дизайна Hyundai Хак Су Ха считает, что для аналоговых элементов всегда найдется место.
На Канадском международном автосалоне Хак сказал, что одна из причин, по которой бренд начал создавать ретроконцепты, такие как Pony и N Vision74, заключается в том, чтобы заставить дизайнеров задуматься о том, как им следует сочетать цифровые технологии и аналоговые функции.
«Прямо перед Канадским автосалоном мы делали автомобили для выставки CES и автономные транспортные средства: вы убираете руль и все, что относится к автомобилю, получая в итоге что-то похожее на дом на колесах. Я хочу привнести больше автомобильного в интерьеры и дизайн автомобилей в целом», — объяснил Хак Су Ха.
Он отметил, что как дизайнер он, конечно же, интересуется новинками и должен быть в курсе инновационных технологий, но в работе нельзя руководствоваться лишь этим.
«Как автомобильный дизайнер, вы также должны учитывать человеческий фактор: эргономику, безопасность. Люди, в некотором роде, рабы привычек. Поэтому, когда вы что-то меняете, люди путаются, а в чрезвычайной ситуации люди могут запаниковать, поэтому вы должны все это учитывать».
Хак считает, что технология сочетания инновационного и ретро должна быть бесшовной.
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