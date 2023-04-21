Самая крутая новинка Шанхая: такого вы от них точно не ожидали!

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Вроде бы, всего лишь суббренд Chery, выходящий на рынок России с двумя довольно простыми кроссоверами. Но на самом деле за маркой Jetour стоит серьезный конструкторский потенциал.

Помимо, опять-таки, вполне ожидаемого компакткросса X-2, на стенде Jetour в Шанхае обнаружилось истинное произведение инженерного искусства.

За Рулем
За Рулем
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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Внедорожник Jetour T-3 – пока всего лишь концепт, но это совсем не «скорлупа» с непросматриваемым салоном и отсутствием внятных характеристик. Все совсем наоборот.

Длина кузова составляет 5,3 метра, при этом салон концепта 4-местный, что дает представление об объеме багажника. А пневмоподвеска позволяет получить клиренс… 360 мм!

Глубина преодолеваемого брода составляет 1,1 метра, причем в этом броде можно остановиться, и в течение получаса салон гарантированно останется водонепроницаемым.

Удивляют архитектура передка, трехмерная графика фонарей, обилие ниш для джиперских инструментов и приспособлений… Но самое интересное – это силовая установка.

Это последовательный гибрид: 2-литровый турбомотор здесь только для подзарядки батареи, а каждое колесо приводится в движение собственным электромотором! Суммарная мощность – 1300 л.с.! Запас хода заявлен на уровне 1400 км.

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За Рулем
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