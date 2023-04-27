Кроссовер FAW Т99 — скоро в продаже
В конце июня – начале июля 2023 года компания FAW начнет продажи в России нового кроссовера FAW Bestune T99. В Китае продажи этой модели стартовали в сентябре 2019 года.
Среднеразмерный кроссовер (класс SUV-D) имеет передний привод, оснащается турбированным 2-литровым бензиновым двигателем CA4GC20TD-32 мощностью 224 л.с. (165 кВт). Крутящий момент – 340 Нм. Мотор сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива в смешанном режиме – 7,9 л. на 100 км, разгон до 100 км/ч – за 8,6 секунд.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Кроссовер имеет габариты 4800 х 1915 х 1685 мм, колесная база – 2870 мм.
Цены и комплектации пока не сообщаются, но при этому указана целевая аудитория – «семейные мужчины с хорошим уровнем дохода».
Сейчас на российском рынке компания FAW представлена кроссоверами Bestune T77 и Т55, а также лифтбеком Bestune В70.
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Источник и фото: FAW
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