#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Автомобильные штрафы хотят привязать к МРОТАвтомобильные штрафы хотят привязать к МРОТ
Депутаты обратили внимание на низкий уровень...
Кроссовер EXEED RX: первые испытания в России и первые фотоКроссовер EXEED RX: первые испытания в России и первые фото
Эту модель компания намерена продавать на...
Нравится ли людям Lada X-Cross 5? Любопытные ответыНравится ли людям Lada X-Cross 5? Любопытные ответы
Что лучше: новый китайский Москвич или новая...

Власти Петербурга подсчитали потери от ухода иностранных автопроизводителей

В 2023 году потери могут оказаться еще больше.

За РулемСколько будет стоить Lada X-Сross 5: прогноз продавцов

Бюджет Санкт-Петербурга недосчитался в 2022 году более 2 млрд рублей от ухода иностранных автомобильных компаний, сообщил вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников.

В 2021 году 25 предприятий автокластера приносили в бюджет Петербурга 6 млрд рублей. В 2022 году цифра несколько снизилась и составила 3,7 млрд рублей. Чуть больше 2 млрд мы потеряли. Думаю, что потери в этом году будут несколько больше с учетом того, что в прошлом году санкционная война началась не с начала года, а с марта», – сказал он.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

При этом отметил, что в глобальном масштабе на финансовую устойчивость города эти деньги не влияют.

Напомним, в Санкт-Петербурге расположены три автомобильных завода: Toyota, Nissan и Hyundai. Все производители по разным причинам производство в России прекратили.

Завод Toyota перешел к оборонному концерну «Алмаз-Антей», там прорабатывается выпуск электрокроссовера E-Neva (запуск в 2026 году). На бывшем заводе Nissan автомобили в сотрудничестве с китайским брендом будет выпускать АВТОВАЗ. С заводом Hyundai пока не решено, возможно, его приобретет компания из Казахстана.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash, depositphotos.com

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0