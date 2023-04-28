Власти Петербурга подсчитали потери от ухода иностранных автопроизводителей

В 2023 году потери могут оказаться еще больше.

Бюджет Санкт-Петербурга недосчитался в 2022 году более 2 млрд рублей от ухода иностранных автомобильных компаний, сообщил вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников.

В 2021 году 25 предприятий автокластера приносили в бюджет Петербурга 6 млрд рублей. В 2022 году цифра несколько снизилась и составила 3,7 млрд рублей. Чуть больше 2 млрд мы потеряли. Думаю, что потери в этом году будут несколько больше с учетом того, что в прошлом году санкционная война началась не с начала года, а с марта», – сказал он.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

При этом отметил, что в глобальном масштабе на финансовую устойчивость города эти деньги не влияют.

Напомним, в Санкт-Петербурге расположены три автомобильных завода: Toyota, Nissan и Hyundai. Все производители по разным причинам производство в России прекратили.

Завод Toyota перешел к оборонному концерну «Алмаз-Антей», там прорабатывается выпуск электрокроссовера E-Neva (запуск в 2026 году). На бывшем заводе Nissan автомобили в сотрудничестве с китайским брендом будет выпускать АВТОВАЗ. С заводом Hyundai пока не решено, возможно, его приобретет компания из Казахстана.

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Источник: ТАСС

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