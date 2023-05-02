#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Перестали наказывать водителей, доставивших пострадавших в ДТП в больницуПерестали наказывать водителей, доставивших пострадавших в ДТП в больницу
Формально такие водители покинули место ДТП, но...
В цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в РоссииВ цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в России
Заработать не получится, но остаточная...
За превышение скорости стали реже отбирать праваЗа превышение скорости стали реже отбирать права
К такому результату привел запрет на...

АВТОВАЗу предложили провести отзывную кампанию: в чем причина?

Соответствующее письмо уже направлено руководству автоконцерна.

За РулемСемейные авто от 1 000 000 рублей: привод — полный, багажник — большой!

АВТОВАЗу предложили отозвать ранее проданные упрощенные модели Lada Granta. В Национальном автомобильном союзе (НАС) уверены, что такие машины должны быть доработаны за счет завода.

Письмо за подписью президента НАС Антона Шапарина направлено президенту АВТОВАЗа Максиму Соколову.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Речь идет об автомобилях, которые автозавод не смог укомплектовать всем необходимым из-за санкций и прекращения поставок ряда критических компонентов для Lada Granta. Таким образом были выпущены авто без ABS, EBD, BAS, подсказчика переключения передач, ESC, TCS и кондиционера.

Со временем АВТОВАЗ смог найти альтернативу некоторым из комплектующих и стал устанавливать их на новые автомобили. Однако авто, выпущенные ранее без этого оборудования, и по дорогам ездят, и в автосалонах продаются.

По мнению НАС, такие машины плохо влияют на безопасность дорожного движения. И эту проблему можно решить за счет проведения отзывной кампании и дооборудования автомобилей. Причем не только для Lada Granta, но и для Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Источник: Российская газета

Фото: АВТОВАЗ

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0