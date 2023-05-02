АВТОВАЗу предложили провести отзывную кампанию: в чем причина?
АВТОВАЗу предложили отозвать ранее проданные упрощенные модели Lada Granta. В Национальном автомобильном союзе (НАС) уверены, что такие машины должны быть доработаны за счет завода.
Письмо за подписью президента НАС Антона Шапарина направлено президенту АВТОВАЗа Максиму Соколову.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Речь идет об автомобилях, которые автозавод не смог укомплектовать всем необходимым из-за санкций и прекращения поставок ряда критических компонентов для Lada Granta. Таким образом были выпущены авто без ABS, EBD, BAS, подсказчика переключения передач, ESC, TCS и кондиционера.
Со временем АВТОВАЗ смог найти альтернативу некоторым из комплектующих и стал устанавливать их на новые автомобили. Однако авто, выпущенные ранее без этого оборудования, и по дорогам ездят, и в автосалонах продаются.
По мнению НАС, такие машины плохо влияют на безопасность дорожного движения. И эту проблему можно решить за счет проведения отзывной кампании и дооборудования автомобилей. Причем не только для Lada Granta, но и для Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.
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Источник: Российская газета
Фото: АВТОВАЗ
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