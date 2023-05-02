Известно, как рынок отреагировал на слухи о полном запрете экспорта авто из Японии и Кореи

Решение о запрете может быть принято на саммите G7 в мае.

Прошла информация, что Япония в рамках санкционной войны с Россией готова пойти на очень болезненные для дальневосточников меры – полностью запретить экспорт подержанных автомобилей. Рынок на разговоры о возможном запрете не отреагировал вообще, все устали от слухов и им не верят, сообщают импортеры. Однако к худшему сценарию они все же готовятся. В этом случае останется единственное направление импорта подержанных иномарок – Китай. Но в полной мере заменить Японию и Южную Корею, особенно в сегменте бюджетных машин, эта страна не сможет.

За 1-й квартал 2023 года Владивостокская таможня оформила более 60 тысяч автомобилей для личного пользования, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше в два раза. Машины везут по морю, статистика по сухопутному китайскому направлению гораздо скромнее, хотя показатели тоже растут.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Окончательное решение по возможному усилению санкций будет озвучено на саммите G7, который пройдет в Хиросиме 19–21 мая. Но пока никакого ажиотажа в связи с этим не возникло.

Кроме того, опыт последнего времени показал, что даже при негативном сценарии всегда находятся лазейки для обхода санкционных мер. Кроме того, неясно, какого плана может быть этот запрет – формальный или с отслеживанием конечного покупателя автомобиля. В последнем случае ситуация намного серьезнее.

Многие европейские модели собирают в Китае. И в случае эмбарго Дальний Восток может переориентироваться на китайское направление. Но это непросто, там другие правила. Также машины могут завозить через лояльные к России страны, такие как Казахстан или Армения.

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Источник: PrimaMedia

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС