#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
До 500 тысяч: в России озадачились созданием народного автомобиляДо 500 тысяч: в России озадачились созданием народного автомобиля
Сейчас цены на авто такие, что он превращается...
Перестали наказывать водителей, доставивших пострадавших в ДТП в больницуПерестали наказывать водителей, доставивших пострадавших в ДТП в больницу
Формально такие водители покинули место ДТП, но...
В цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в РоссииВ цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в России
Заработать не получится, но остаточная...

Известно, как рынок отреагировал на слухи о полном запрете экспорта авто из Японии и Кореи

Решение о запрете может быть принято на саммите G7 в мае.

За РулемЮжная Корея расширила ограничения по экспорту в Россию и Белоруссию

Прошла информация, что Япония в рамках санкционной войны с Россией готова пойти на очень болезненные для дальневосточников меры – полностью запретить экспорт подержанных автомобилей. Рынок на разговоры о возможном запрете не отреагировал вообще, все устали от слухов и им не верят, сообщают импортеры. Однако к худшему сценарию они все же готовятся. В этом случае останется единственное направление импорта подержанных иномарок – Китай. Но в полной мере заменить Японию и Южную Корею, особенно в сегменте бюджетных машин, эта страна не сможет.

За 1-й квартал 2023 года Владивостокская таможня оформила более 60 тысяч автомобилей для личного пользования, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше в два раза. Машины везут по морю, статистика по сухопутному китайскому направлению гораздо скромнее, хотя показатели тоже растут.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Окончательное решение по возможному усилению санкций будет озвучено на саммите G7, который пройдет в Хиросиме 19–21 мая. Но пока никакого ажиотажа в связи с этим не возникло.

Кроме того, опыт последнего времени показал, что даже при негативном сценарии всегда находятся лазейки для обхода санкционных мер. Кроме того, неясно, какого плана может быть этот запрет – формальный или с отслеживанием конечного покупателя автомобиля. В последнем случае ситуация намного серьезнее.

Многие европейские модели собирают в Китае. И в случае эмбарго Дальний Восток может переориентироваться на китайское направление. Но это непросто, там другие правила. Также машины могут завозить через лояльные к России страны, такие как Казахстан или Армения.

Источник: PrimaMedia

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0