В Белоруссии Шкоды тоже не будет. И вот почему

Также официально в страну не будут поставлять продукцию Liqui Moly и Beiersdorf.

Правительство Белоруссии до ноября продлило запрет на ввоз в страну товаров Skoda, Liqui Moly и косметической компании Beiersdorf.

В документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики, говорится об утверждении перечня запрещенных к ввозу и реализации на территории Белоруссии товаров и устанавливаются некоторые исключения.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Белоруссию товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах, входящих в Евразийский экономический союз, а также временно ввозимые на территорию ЕАЭС транспортные средства.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в Белоруссию отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физических лиц стран, которые приняли санкции против Минска.

Власти страны говорят, что документ принят в целях «обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики».

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Источник: Прайм

Фото: Unsplash