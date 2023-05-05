Француз так стремился в Россию, что протаранил шлагбаум на границе Польши

Пограничники задержали человека, пытавшегося без документов попасть в нашу страну.

На границе с Польшей 2 мая произошел любопытный инцидент, о котором пограничники сообщили только в четверг.

Гражданин Франции протаранил на автомобиле шлагбаум на переходе в Гжехотках и остановился только при виде полосы с шипами, сообщила Варминско-Мазурская пограничная служба Польши.

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Француз хотел попасть в Россию, хотя документов, дающих право на пересечение границы, у него не было.

За рулем Citroen в 8 утра он ехал в направлении выезда из Польши. Поскольку у 36-летнего мужчины не было документов, дающих право на пересечение границы, сотрудники погранслужбы выехать ему не разрешили, в связи с чем он вернулся в Польшу. Однако около 15 часов он предпринял вторую попытку.

В этот раз мужчина решил не останавливаться на пункте пограничного контроля, разогнался и протаранил шлагбаум. И только увидев, как офицер погранслужбы расстилает полосу с шипами, 36-летний мужчина остановился. Он был задержан и во время допроса объяснил, что едет в Россию, потому что там «запланировал свою дальнейшую жизнь».

За попытку незаконного силового пересечения границы его оштрафовали на тысячу злотых (около 18 тыс. рублей. Кроме того, в его машине нашли 11 патронов для охотничьего ружья, на которые он не имел необходимого разрешения. В своей стране разрешение на охотничье оружие у него было, но он все равно был обязан во время поездки в Польшу получить разрешение на ввоз в страну боеприпасов. За отсутствие документа его оштрафовали еще на 500 злотых (9 тыс. рублей).

После завершения всех процедур и уплаты штрафов француза отпустили.

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Источник: wiadomosci.onet.pl

Видео: YouTube

Теги: ДТП, таможня, Польша