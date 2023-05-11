Под Ижевском сгорел грузовик (видео)
8 мая на 29-м километре трассы Ижевск – Сарапул проезжающие автомобилисты могли видеть удручающую картину: на обочине полыхал грузовик.
Поначалу пламя объяло грузовой отсек, и казалось, что кабину машины вместе с двигателем удастся спасти. Однако на более поздних кадрах видео заметно, что до приезда пожарных огонь добрался и до передней части машины.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В итоге грузовик сгорел практически полностью, спасти его не удалось. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.
К счастью, в происшествии никто не пострадал. По основной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание аккумуляторных батарей, которые перевозили в кузове.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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