Вот это мы могли! Советские автопоезда, как из «Звездных войн»

Что такое автопоезд? Это тягач плюс прицеп или несколько прицепов. Но есть еще разновидность: активные автопоезда...

Активный автопоезд - это когда колеса полуприцепа или прицепа имеют собственный привод. Работы по активным автопоездам в советском автопроме стартовали во второй половине 1950-х, а к началу 1960-х таких моделей было уже несколько. Инициировали этот процесс, конечно, военные.

Один из интересных автопоездов советской эпохи - экспериментальный И-21-20 с колесной формулой 12х12. Машина могла транспортировать 20 тонн груза.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Вездеход представлял собой соединение перспективного полноприводного тягача И-21-15 и полуприцепа 40-П. Выполненный в виде ложемента для ракеты, он был полноуправляемым и имел гидрообъемный привод осей.

И исходный тягач, и созданный на его базе активный автопоезд создавал в начале 1960-х 21-й Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники Министерства обороны, сокращенно 21 НИИИ АТ.

И это только вершина айсберга! Изучаем подробно все активные поезда СССР:

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Источник: AUTO VIDEO

Фото: скриншот видео Youtube