#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Вот это мы могли! Советские автопоезда, как из «Звездных войн»Вот это мы могли! Советские автопоезда, как из «Звездных войн»
Что такое автопоезд? Это тягач плюс прицеп или...
Стала известна дата начала продаж новой Lada VestaСтала известна дата начала продаж новой Lada Vesta
Автомобили уже отгружаются в дилерские центры.
Москвич-408 на экспорт – ретротестМосквич-408 на экспорт – ретротест
Как и другие Москвичи, 408-й во многом продукт...

Вот это мы могли! Советские автопоезда, как из «Звездных войн»

Что такое автопоезд? Это тягач плюс прицеп или несколько прицепов. Но есть еще разновидность: активные автопоезда...

За РулемРоссийский автомобиль Атом: первые подробности и фото

Активный автопоезд - это когда колеса полуприцепа или прицепа имеют собственный привод. Работы по активным автопоездам в советском автопроме стартовали во второй половине 1950-х, а к началу 1960-х таких моделей было уже несколько. Инициировали этот процесс, конечно, военные.

Один из интересных автопоездов советской эпохи - экспериментальный И-21-20 с колесной формулой 12х12. Машина могла транспортировать 20 тонн груза.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Вездеход представлял собой соединение перспективного полноприводного тягача И-21-15 и полуприцепа 40-П. Выполненный в виде ложемента для ракеты, он был полноуправляемым и имел гидрообъемный привод осей.

И исходный тягач, и созданный на его базе активный автопоезд создавал в начале 1960-х 21-й Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники Министерства обороны, сокращенно 21 НИИИ АТ.

И это только вершина айсберга! Изучаем подробно все активные поезда СССР:

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: AUTO VIDEO

Фото: скриншот видео Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0