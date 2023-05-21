За затопленный Qashqai россиянка отсудила почти 900 тыс. рублей

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Жительница Санкт-Петербурга отсудила у управляющий компании 879 тыс. рублей за подтопление паркинга, на котором находился ее автомобиль Nissan Qashqai.

Как выяснил суд в ходе разбирательств по иску автовладельцы, количество осадков за сутки превысило расчетные значения. При этом канализация работала исправно. Причиной затопления кроссовера стали запорные клапаны, которые управляющая компания не установила на внутридомовых выпусках. Отсутствие системы привело к подтоплению паркинга.

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Суд постановил взыскать с управляющей компании средства для покрытия ущерба, расходы на проведение оценки повреждений, а также оплату пошлины и услуг представителя.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Фото: коллаж «За рулем»

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