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Возможно, самый наглый пассажир такси, которого вы видели

Иногда хамство и наглость бывают столь вопиющими, что вызывают оторопь.

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Именно этим эффектом хамы и наглецы и пользуются. Классический случай – на видео перед вами. Его зафиксировала на камеру регистратора работница сервиса такси: водитель столкнулась с клиентом, который не захотел оплачивать поездку.

Всю финальную часть поездки он бросался в женщину фразами вроде «надоела уже», «тебе поговорить, что ли, не с кем», а она в это время пыталась убедить его оплатить по счету.

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В итоге он сделал вид, что переводит деньги по телефону, но не смог назвать инициалы владельца карты, которые высвечиваются перед переводом, чем обнаружил свой обман.

Так совпало, что машина подъехала к конечной точке маршрута, и мерзавец, бросив «я вам когда говорю, надо отвечать!», просто вышел из машины. Таким образом этот прилично одетый мужчина «сэкономил» 376 рублей. Очень надеемся, что его найдут и справедливость восторжествует.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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